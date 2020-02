Berlato in Europa, Joe Formaggio in Regione

Condividi

Joe Formaggio, sindaco di Albettone nel Vicentino, primo dei non eletti a palazzo ferro Fini nelle liste di Fratelli d’Italia – Mcr è da oggi Consigliere regionale in sostituzione di Sergio Berlato.

La seduta straordinaria del Consiglio regionale del Veneto è iniziata quest’oggi a Venezia appunto con la surroga dl Berlato eletto al parlamento del Parlamento Europeo e dunque incompatibile con la carica di consigliere regionale. Dopo la surroga votata all’unanimità dall’assemblea legislativa veneta, prendendo la parola per prima volta nell’aula consiliare Formaggio ha invitato il Consiglio regionale, facendo riferimento alla sua esperienza di sindaco, a tenere in considerazione e porre come prioritarie le esigenze dei territori, delle amministrazioni comunali e delle realtà locali.