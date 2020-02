Meteo, sole e vento almeno fino a venerdì

Condividi

Mercoledì il passaggio di una veloce saccatura in ingresso da Ovest determinerà un afflusso di correnti più fredde da nord con conseguente calo termico, specie nei valori minimi, e possibilità di qualche sporadica precipitazione. Da giovedì pressione in aumento con tempo stabile e in prevalenza soleggiato salvo un temporaneo indebolimento venerdì ma senza effetti significativi sul Veneto. Vediamo le previsioni nel dettaglio di Arpav.

Mercoledì 19. Iniziale nuvolosità irregolare con maggiori annuvolamenti in pianura dove nelle prime ore non si escludono locali nebbie sui settori meridionali; dalla tarda mattinata tendenza ad attenuazione della nuvolosità con comparsa di schiarite a partire dai settori montani e occidentali. Al pomeriggio cielo sereno o al più poco nuvoloso.

Precipitazioni. Saranno probabili, specie nella prima parte della giornata, fenomeni sparsi in prevalenza deboli con probabilità nel complesso medio-bassa (25-50%) sulle zone montane, bassa (5-25%) sulla pianura settentrionale, generalmente assenti altrove. Il limite delle eventuali leggere nevicate si abbasserà almeno temporaneamente fino a 1000-1300 m.

Temperature. In generale diminuzione, specie nei valori minimi che verranno raggiunti in serata.

Venti. In pianura al mattino in prevalenza deboli, solo a tratti moderati sulla costa, dai quadranti orientali, deboli variabili al pomeriggio. In quota, da moderati occidentali a tesi nord-occidentali in ulteriore rinforzo a fine giornata. Verso sera possibili locali episodi di Foehn nelle valli e sulla fascia pedemontana, specie occidentale.

Giovedì 20. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato con aria tersa ed ottima visibilità. Non si esclude qualche temporaneo annuvolamento medio a ridosso dei rilievi.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in ulteriore calo con valori prossimi o inferiori a zero anche su buona parte della pianura. Massime senza notevoli variazioni in montagna, in ulteriore lieve calo in pianura.

Venti. In pianura fino alle prime ore dai quadranti orientali deboli a tratti moderati sulla costa, in seguito variabili fino a disporsi dai quadranti meridionali nel pomeriggio. In quota venti moderati/tesi dai quadranti nord-occidentali. Possibili occasionali episodi di Foehn nelle primissime ore in qualche valle e localmente sulle zone pedemontane.

Venerdì 21. Cielo in prevalenza sereno salvo possibili locali riduzioni della visibilità in pianura nelle ore più fredde. Temperature minime senza notevoli variazioni salvo risultare in rialzo in quota, massime stazionarie in pianura e in quota, in aumento altrove. Venti in pianura deboli variabili; in quota moderati/tesi nord-occidentali con qualche possibile episodio di Foehn nelle valli.

Sabato 22. Permangono condizioni di stabilità con cielo sereno o poco nuvoloso per passaggio di nubi alte; probabili foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde. Temperature in generale lieve aumento. Venti in quota da moderati a localmente tesi nord-occidentali.

(ph: shutterstock)