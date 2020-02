Luciano, il pensionato “supereroe” che raccoglie l’inciviltà altrui

Condividi

«Luciano Strabello, 63enne padovano, è un falegname in pensione. Ha anche un nome da “supereroe”, ed in effetti lo è: “Raccoglitore di inciviltà altrui“. In bici, svolge un servizio completamente gratuito: raccoglie e smaltisce i rifiuti, che riempiono le campagne». Così il governatore Luca Zaia ha reso omaggio al conterraneo sui suoi social.

«Arrabbiarmi non era sufficiente e quindi ho deciso di rimboccarmi le maniche», dice il pensionato, che allora inforca la sua bici e traina il carretto con cui raccoglie tutti i rifiuti che incontra nei 7-8 chilometri che compie. In tutto, ad oggi, ne ha recuperati circa 8 quintali.

(Ph Luca Zaia su Twitter)