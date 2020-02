Vicentino fortunato: gratta un biglietto da 5 euro e ne vince 500 mila

Condividi

La dea bendata bacia di nuovo il Vicentino. Dopo la vincita di 225 mila euro di ieri ad Isola Vicentina, questa volta è il turno di Sossano dove un fortunatissimo o fortunatissima si è portato a casa 500 mila euro grattando un biglietto da 5. La gratta e vinci, come riporta Agimeg, è stato acquistato nel punto vendita di Cesare Micheli, in Via Roma.