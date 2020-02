Condividi

Una ragazza di 17 anni è stata aggredita da un toro stamane verso le 7 mentre stava andando a scuola. E’ successo in via

Mussi Barbara Cazzamini ad Abbiategrasso, in provincia di Milano. In codice giallo con contusioni al collo, schiena e all’arto superiore è stata portata all’ospedale di Magenta. Il toro è stato poi individuato in via per Castelletto.

(Ph Shutterstock, Fonte Adnkronos)