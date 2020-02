Sardine: «Salviamo Venezia dal Pd. Basta danni, si facciano da parte»

Condividi

«Anche la candidatura di Gabriella Chiellino è saltata. Chi non si vuole rassegnare ad altri cinque anni di devastazione fucsia deve mobilitarsi, ora». E’ questo l’appello di Sardine Venezia Metropolitana dopo il ritiro della candidata sindaco del Pd. «Non possiamo più lasciare la palla in mano a una classe dirigente inadeguata e non all’altezza dei nostri sogni. Il tavolo convocato dal Partito Democratico e gestito a colpi di candidati annunciati e bruciati sui giornali ha fallito».

«Ora, chi ha fatto danni si deve fare da parte – continua la nota del movimento -. Non vogliamo finire come voi, non vogliamo affrontare i prossimi mesi con la faccia triste di chi si è rassegnato a perdere. Vogliamo poter girare le città di acqua e di terra con l’entusiasmo di chi gioca per vincere, con idee chiare e alternative all’attuale visione di città. Vogliamo che i cittadini trovino la motivazione per attivarsi e che vedano queste elezioni comunali come un momento di riscatto, come la possibilità di prendersi cura della città per poterci rimanere, con un lavoro dignitoso e una casa in cui costruire la propria vita. Non possiamo lasciare in mano tutto questo a chi ci sta trascinando nella rassegnazione. Salviamoci e salviamo Venezia».

(ph: Facebook Sardine Venezia)