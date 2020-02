Ormelle (Tv), auto fuori strada: 27enne morto nello schianto

Condividi

Tragedia, questa mattina alle 7, in via Ragazzoni ad Ormelle, nel Trevigiano. Un’auto guidata da un 27enne di Oderzo è finita fuori strada, schiantandosi, e per il giovane non c’è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi del Suem 118, sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi.