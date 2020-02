Galzignano Terme (Pd): esplosione per fuga di gas, grave anziana

Condividi

La notte scorsa, poco prima della mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Valsanzibio a Galzignano Terme per un’esplosione all’interno di un’abitazione: ferita un’anziana.

La donna ottantasettenne è stata soccorsa dai vicini, che l’hanno portata fuori dalla casa, mentre altri chiamavano i soccorsi. I pompieri arrivati da Abano e da Padova con un’autopompa e un’autobotte, hanno spento l’incendio, che ha completamente devastato la cucina. L’esplosione innescata dall’incendio e dalla perdita di gas GPL dovuta probabilmente al coinvolgimento del tubo di gas, ha divelto porte, vetri e finestre dell’abitazione.La donna è stata intanto stabilizzata dal personale sanitario del Suem e portata in ospedale, dove è ora ricoverata. L’esatta dinamica tecnica dell’incendio e dell’esplosione sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Interdetto l’uso dell’abitazione fino al ripristino degli impianti e alla salubrità degli ambienti. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 2 ore.