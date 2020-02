Brexit: stretta su lavoratori immigrati. Stop a carte d’identità italiane

Condividi

La Gran Bretagna post Brexit chiuderà le porte ai lavoratori non qualificati e a chi non parla inglese. Sono queste le nuove linee sull’immigrazione presentate oggi dal governo di Boris Johnson, basate su un sistema a punti simile a quello

australiano. Fra le misure elencate sul sito del Guardian viene anche specificato che alla frontiera non verranno più accettate carte d’identità di paesi come Francia e Italia. Secondo il quotidiano il motivo è di evitare che lavoratori extra Ue ingannino il sistema con carte d’identità falsificate.

Articolo in aggiornamento

(Ph Imagoeconomica)