Mestre in festa con Happy Friday Carnival Edition

Torna l’Happy Friday nel centro di Mestre e lo fa vestendosi dell’atmosfera del Carnevale. Venerdì grasso, 21 febbraio, si festeggia infatti l'”Happy Friday Carnival Edition” che, oltre agli ormai tradizionali spettacoli diffusi, ospiterà in piazza Ferretto, in collaborazione con il Distretto del Commercio – Mestre Shopping District, dalle 19.30 alle 23.30, la serata “Strictly“, noto format nel panorama dei dj set.

La serata in piazza sarà anticipata dallo spettacolo di satira e bolle di sapone di Fabio Saccomani (alle 16.30), dalla sfilata della mascherina (alle 17.30) e dall’esibizione de “I tipi del tap”. Tutt’attorno al palco principale saranno posizionati dei parco giochi con attrazioni per adulti e bambini. Spazio anche all’arte diffusa, che pervaderà largo Divisione Julia, piazzetta Cesare Battisti, corte Legrenzi, via Poerio, via Palazzo e il chiostro e l’auditorium del museo M9. In scaletta dalle 16.30 alle 19.30 spettacoli di magia, giocoleria, freestyle calcistico, clown, danza, acrobazie circensi, musica e tango. Ad arricchire il cast anche le esibizioni itineranti per le vie della città, sempre dalle 16.30 alle 19.30, dei “Paratrampolata in Do”, Morks, Funkasin Street Band, Silvia Zotto e Teatro Moro.

Per chi vorrà raggiungere il centro di Mestre in auto la sosta nei piazzali e negli stalli strisce blu di Mestre sarà gratuita dalle ore 15 alle 20. Sono escluse le aree di Marghera, San Giuliano (Porta Rossa, Blu e Gialla), Piazzale Roma e Vega (vie Pacinotti, Ferraris e dell’Elettrotecnica). Con i coupon distribuiti dagli esercizi aderenti all’iniziativa la prima ora di parcheggio al Park Costa (per sole autovetture-no GPL aperto h24) e al Park Candiani sarà gratuita.

Dopo l’appuntamento del 21 febbraio “Happy Friday” tornerà il 24 aprile, 22 maggio, 19 giugno, 24 luglio, 28 agosto, 25 settembre, 31 ottobre, 27 novembre, 11 dicembre.