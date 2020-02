«Clausola antifascista: Rucco finto civico, giunta sempre più a destra»

Condividi

«Puntualmente, all’avvio della campagna per le regionali, è arrivata la proposta di abolizione della clausola antifascista. Già molto annunciata, oggi è stata messa nero su bianco dalla Giunta da un assessore che, evidentemente, con questa mossa conferma la sua adesione a Fratelli d’Italia, gruppo che ha avanzato la proposta e nel quale a breve sarà candidato». I gruppi consiliari di minoranza di Vicenza commentano così la notizia dell’abolizione della clausola antifascista dal regolamento Cosap annunciata oggi dall’assessore alle attività produttive Silvio Giovine. «Fratelli d’Italia è un partito che non vuole sentire nominare la parola “fascismo” perché la memoria è il miglior antidoto contro il ripetersi degli errori e delle atrocità del passato. Un passato che per il nostro paese ha un solo nome: fascismo. Per Giovine questa operazione rappresenta un messaggio ai “suoi” in vista delle elezioni; e con i “suoi” non ci riferiamo alla lista in cui è stato eletto e che in modo ipocrita egli rappresenta in Giunta. È un chiaro messaggio a quella parte del paese che non rinnega in fascismo. Ma è ancor più grave che a questo gioco si sia prestato Rucco, un sindaco finto civico, finto moderato, a guida di un’amministrazione che vira sempre più a destra».

Attaccano anche i consiglieri di Coalizione Civica per Vicenza Ciro Asproso, Mariangela Santini e Leonardo Nicolai: «La Giunta Rucco con un’operazione di copia-incolla replicata pari, pari, in altre parti d’Italia governate dalla destra, ha deciso di sostituire il termine fascismo con totalitarismo. L’intento più o meno dichiarato sarebbe quello di inglobare il fascismo nel totalitarismo, mentre in realtà il vero scopo è proprio quello di escluderlo. L’assessore Giovine (immaginando di essere il più furbo della compagnia) ha persino giustificato tale modifica con l’intento di giungere finalmente ad una pacificazione nazionale, mentre è del tutto evidente che si tratta di un’operazione di revisionismo ideologico tendente a riabilitare il fascismo in quanto “regime autoritario, ma non totalitario”. Ricordiamo che per oltre un ventennio l’Italia è stata ostaggio di un regime oppressivo, fondato sulla violenza, sul razzismo e sulla sopraffazione, che ha avuto termine solo a costo di gravi lutti e grazie alla lotta di liberazione condotta da tutte le forze politiche democratiche, siano esse di ispirazione cattolica, che comunista, o liberale. Forti di questo retaggio, preannunciamo fin d’ora che ci opporremo con durezza a questa Delibera di Giunta, che in maniera subdola e fintamente innocua tenta di condurre un’operazione di deriva nostalgica e revisionista».