Coronavirus: Ecdc, oggi nel mondo 75.192 casi, 45 in Europa

Roma, 19 feb. (AdnKronos Salute) – Sarebbero ormai 75.192 i casi di Covid-19 riportati nel mondo. Lo riferisce l’ultimo bollettino dell’Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control), aggiornato a stamattina. Il bollettino riporta un totale di 2.012 morti, di cui 2.006 in Cina, 2 nella regione speciale di Hong Kong, uno a Taiwan, uno nelle Filippine, uno in Giappone e uno in Francia. Sono 45, invece, i casi in Europa.

Più in dettaglio casi di infezione sono stati riportati nei seguenti continenti:

Africa: Egitto (1). Asia: Cina (Prc, 74.186), Hong Kong (regione amministrativa speciale, 62), Macao (regione amministrativa speciale 10), Singapore (81), Giappone (66), Repubblica di Korea (46), Thailandia (35), Malaysia (22), Taiwan (22), Vietnam (16), Emirati Arabi Uniti (9), India (3), Filippine (3), Cambogia (1), Nepal (1) e Sri Lanka (1). America: Usa (15) e Canada (8). Europa: Germania (16), Francia (12), Regno Unito (9), Italia (3), Spagna (2), Russia (2), Belgio (1), Finlandia (1), e Svezia (1). Oceania: Australia (15).