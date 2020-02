Coronavirus: in Cina per la prima volta più guariti che nuove infezioni

Condividi

Pechino, 19 feb. (AdnKronos Salute/Xinhua) – Più guariti che nuove infezioni. In Cina per la prima volta il bilancio di una giornata ai tempi del nuovo coronavirus ha un saldo a favore dei dimessi dagli ospedali e non degli ammalati. Ieri, martedì 18 febbraio, secondo quanto riporta oggi la National Health Commission, 1.824 persone sono tornate a casa dopo il ricovero per Covid-19: un numero maggiore rispetto a quello dei nuovi contagi confermati nello stesso giorno, cioè 1.749. Sono in totale 14.376 i dimessi, dato aggiornato a ieri sera; 2.004 i morti e 74.185 i casi confermati di infezione da nuovo coronavirus, segnalati nel gigante asiatico.