E’ ricoverata in gravissime condizioni in unità coronarica di Padova una studentessa di 14 anni colpita da un malore mentre si trovava a scuola, liceo delle Scienze umane Duca D’Aosta. Immediato l’intervento dei soccorsi, che ha trasportato la ragazzina all’ospedale in codice rosso.