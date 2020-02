Mostra felina ad Isola della Scala: per la prima volta in Veneto il gatto mannaro

Condividi

Il 22 e il 23 febbraio 2020 dalle ore 10 alle ore 19 presso il Palariso di Isola della Scala (Verona) si terrà la mostra internazionale felina. Con una curiosa novità: per la prima volta in Veneto sarà presentato il Lykoi, una razza molto particolare e relativamente recente. Si tratta di un gatto molto socievole, affettuoso e un po’ birichino che ricorda il lupo mannaro.

Programma

SABATO/SATURDAY 22 FEBBRAIO

8:00-9:45 Entrata gatti con visita veterinaria e lettura microchip;

Entry of cats, veterinary and microchip control.

10:15 Conferme colore ed accettazione modifiche catalogo;

Colour confirmation and catalougue changes.

10:30 Apertura ufficiale esposizione ed inizio giudizi;

Start of judging.

15:30 Best in show.

20:30 Cena di Gala per giudici ed espositori;

Gala Dinner for judges and exibitors.

DOMENICA/SUNDAY 23 FEBBRAIO

8:00-9:30 Entrata gatti (con visita e lettura microchip per i gatti presenti solo domenica);

Entry of cats.

10:15 Conferme colore ed accettazione modifiche catalogo;

Colour confirmation and catalougue changes.

10:30 Inizio giudizi;

Start of judging.

15:30 Best in show.

19:00 Chiusura esposizione;

End of the Show.

