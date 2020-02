Ilona Staller: «Rivoglio il mio vitalizio altrimenti me ne vado dall’Italia»

Condividi

Ilona Staller, in arte Cicciolina, è stata ospite di Mario Giordano a Fuori dal Coro. La conversazione si è concentrata soprattutto sui vitalizi, in particolare a quello della Staller che è stato ridotto dal taglio imposto dai Cinqui Stelle a 1300 euro lordi, 800 netti mensili rispetto dai 3100 che percepiva precedentemente.

«Il vitalizio me lo ha ridotto Di Maio, che poi vorrei capire quanto prende lui – ha attaccato l’ex pornodiva che chiede i rimborsi degli arretrati -. Se non me li danno vado via dall’Italia», conclude la Staller che subito dopo aggiunge con un sorriso: «Ma solo in vacanza».