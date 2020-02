Condividi

Linkedin email

Ha tentato di attirare nella sua auto un bambino di 9 anni a pochi metri da casa e non era la prima volta. I carabinieri hanno denunciato un 27enne della provincia di Padova per l’episodio avvenuto domenica a Salboro: si tratta di un pregiudicato per lo stesso tipo di reato.

L’indagine lampo è andata a segno grazie all’impegno dell’Arma, che ha utilizzato i filmati delle videocamere dell’area ma anche le testimonianze di chiunque potesse aver visto qualcosa. L’accusa è di adescamento di minore.