«Quella di Arturo Lorenzoni è un’ottima candidatura per le elezioni regionali del Veneto». Lo ha scritto su Facebook Nicola Fratoianni, deputato di Sinistra Italiana e Liberi e Uguali definendo la scelta della coalizione progressista come «intelligente» e che «guarda al futuro e all’unità di un campo politico che dovrà affrontare una sfida molto complicata in Veneto. Forza Arturo, al lavoro!».

(ph: imagoeconomica)