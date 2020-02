Va a comprare vino ma è già ubriaca: si schianta contro cancello della cantina

Condividi

I carabinieri della Tenenza di Dolo (Venezia) hanno deferito in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcool una 48enne rumena. La donna, una badante, nel pomeriggio dello scorso lunedì, alla guida della propria autovettura urtava contro con il cancello d’ingresso della cantina sociale di Pianiga, ove si stava recando per acquistare bevande alcoliche.

I militari, intervenuti per constatare il sinistro poco dopo le ore 18.00, sottoponevano la predetta a controllo con etilometro, accertando come la medesima risultasse avere un tasso alcolemico molto elevato, ovvero di 3,33 gr/l. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro, mentre la patente di guida ritirata.