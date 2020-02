Università della strada: il piano di studi di quest’anno

Condividi

Stanchi di scrivere sul vostro profilo social di essere laureati all’Università della Strada senza poter poi rispondere alle provocazioni dei noiosi intellettuali da tastiera? La pagina Facebook “Più accoglienza, più 49 milioni” ha pubblicato l’esclusivo piano di studi dell’anno accademico in corso. Siete ancora in tempo per l’iscrizione (al bar più vicino).

UNIVERSITÀ DELLA STRADA

Piano di studi per l’anno accademico 2019-2020

I ANNO

Frasi fatte 1-2

Struttura del qualunquismo

Semantica del gentismo

Decostruzione del congiuntivo

Elementi di Rete4

II ANNO

Filosofia

(Le supercazzole di Diego Fusaro)

Diritto costituzionale

(Tutti i presidenti del Consiglio non eletti)

Elementi di diritto penale

(Il ladro di mele italiano in galera, l’assassino extracomunitario libero)

Dottrina politica

(Non esistono più destra e sinistra)

Pedagogia

(Il gender sta trasformando i nostri figli maschietti in femminucce)

III ANNO

Storia delle invasioni africane in Italia

Glossario gentista

(Focus su pdioti, finti buonisti, zecche rosse)

Dialettica qualunquista

(E le foibe? E i partigiani? E i morti di Stalin? E i marò?)

Bufalologia complessa

(Se è scritto sul webbe ci si deve credere)

Economia domestica

(Quando eravamo ricchi con diecimila lire)

Medicina alternativa

(I vaccini causano anche l’eiaculazione precoce)

LAUREA MAGISTRALE

IV ANNO

Relazioni internazionali

(Il pericolo rettiliano e Nwo)

Elementi di fisica

(Effetti delle scie chimiche sul clima)

Letteratura gentista

(L’autobiografia di Totti)

Esegesi delle fonti

(Il piano Kalergi)

Meccanica complessa

(L’uso della ruspa salviniana)

Gossip applicato

(Il Grande fratello vip e la famiglia Rodriguez)

Linguistica

(Inutilità delle consonanti doppie)

V ANNO

Statistica

(I quiz del cazzo su Facebook)

Teologia

(Sant’Antonio e le sue catene)

Chimica

(La biowashball e le sue applicazioni)

Zoologia

(I cani sono meglio delle perzone)

Economia politica

(Vivere con i 35 euro che davano ai stracomunitari ma devevano dare a noi che siamo tagliani veri)

Antropologia

(Hanno il ritmo nel sangue ma non sono portati per il nuoto perché hanno le ossa grosse)

Geografia

(La bella vita a Lagos, capitale della Nigeria, e a Caracas, capitale del Venezuela di Pinochet)