Gravi disagi al traffico a Gambellara, nel Vicentino, per un tir incastrato da questa mattina, martedì, in via Cavalloni.

I vigili del fuoco, dopo il fallimento delle prime manovre di soccorso, sono ricorsi all’impiego di un’autogrù di maggiore grandezza per per sollevare il posteriore del mezzo in sicurezza.