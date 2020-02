Acque Chiampo, sindaci: «Il cda se ne vada»

Condividi

La revoca dell’intero consiglio di amministrazione di Acque del Chiampo, società di Arzignano che gestisce il ciclo idrico integrato per 10 comuni della Vallata (ciclo di depurazione della concia compreso). Lo hanno chiesto tre sindaci: di Arzignano Alessia Bevilacqua, di Nogarole Romina Bauce e di Altissimo Omar Trevisan, soci che insieme rappresentano più del 60% delle quote della società di via Ferraretta (Arzignano da solo ha oltre il 52%). Sulle motivazioni della richiesta di revoca del cda la nota congiunta dei tre sindaci non entra: «Le motivazioni tecnico-giuridiche saranno ufficialmente formalizzate durante l’assemblea dei sindaci soci» recita, secondo le procedure societarie, ma aggiunge: «Riteniamo che l’attuale situazione in Acque del Chiampo necessiti quanto prima di un ripristino dei normali e corretti rapporti istituzionali. Acque del Chiampo è una società pubblica e come sindaci soci ne rispondiamo anche di fronte ai cittadini».

Cda in scadenza tra due mesi

Il cda della società arzignanese è composto dal presidente Renzo Marcigaglia, dal consigliere delegato Andrea Pellizzari, dalla vicepresidente Anna Bertazzoni e dai consiglieri Vania Molon e Luisa Nardi. Sarebbe andato a naturale scadenza, a conclusione del triennio, tra un paio di mesi, dopo l’approvazione del bilancio. La presa di posizione dei tre sindaci, tra cui il socio di maggioranza di Arzignano, è quindi un segnale doppiamente forte. Tra un paio di mesi tutto si sarebbe risolto comunque probabilmente. E invece non si è voluto aspettare. Questi tra l’altro sono stati giorni di polemiche in Acque del Chiampo. Esplose in merito ai costi della festa aziendale di dicembre per una mozione dell’ex sindaco di Arzignano Giorgio Gentilin. Preceduta dalla richiesta dell’attuale primo cittadino della città del grifo Alessia Bevilacqua, condivisa dall’assemblea dei soci, di dimezzare le spese di rappresentanza, pubblicità e sovvenzioni della società passando da 360 mila a 180 mila.

Ridistribuzione delle deleghe

Sulle motivazioni per chiedere la revoca dell’intero cda però ci sarebbe molto altro. Il sindaco di Arzignano Bevilacqua ha parlato di richieste di accesso agli atti di Acque del Chiampo da parte del Comune mai accolte, senza nascondere per altro un altro tema importante: la ridistribuzione delle deleghe dettata dalle linee di indirizzo approvate dall’assemblea a marzo dello scorso anno e mai concretizzata. In questo momento però i tre sindaci che hanno presentato la richiesta non parlano. Per conoscere le motivazioni ufficiali quindi bisognerà aspettare la prossima assemblea, come precisato nella nota diffusa oggi dai soci Arzignano, Altissimo e Nogarol. Ipotizzabile che sia a marzo inoltrato. Perchè la richiesta di convocazione della stessa dovrà passare per il cda e sarà il consiglio di amministrazione a fissare la data.