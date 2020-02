Cariverona, Mazzucco rieletto presidente all’unanimità

Condividi

Linkedin email

Il Consiglio Generale della Fondazione Cariverona si è riunito oggi e ha provveduto a nominare il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione che rimarranno in carica fino all’approvazione del Bilancio relativo all’esercizio 2023. Alessandro Mazzucco è stato rieletto all’unanimità Presidente. Bruno Piazzola è stato nominato Vice Presidente Vicario, mentre Dario Semenzato è stato nominato Vice Presidente. Sono stati nominati Consiglieri di Amministrazione: Sandro Caffi, Margherita Forestan, Marco Pacetti, Renzo Poloni e Alessandro Saviola.

I nominati – che si insedieranno con l’accettazione della carica e rimarranno in carica per 4 anni da tale data – sono i seguenti (tra parentesi il designante): Maurizio Facincani (Sindaco del Comune di Verona), Marco Natali (Sindaco del Comune di Verona), Sergio Visciano (Sindaco del Comune di Verona), Gaetano Terrin (Sindaco del Comune di Vicenza), Alberto Marenghi (Sindaco del Comune di Mantova), Angelo Tanzarella (Sindaco del Comune di Belluno), Claudio Doglioni (Sindaco del Comune di Feltre), Roberto Granzotto (Sindaco del Comune di Pieve di Cadore), Cesare Lasen (Vescovo della Diocesi di Belluno- Feltre), Domenico Girelli (Rettore dell’Università di Verona), Benedetto Tonato (Presidente della Fondazione per gli Studi Universitari di Vicenza), Anna Galtarossa (congiuntamente dal Soprintendente Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza e dal Direttore del Segretariato Regionale Veneto del Ministero per i beni e le attività culturali), Bernardo Dalla Bernardina (congiuntamente dai direttori generali della Ulss 9 Scaligera e dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona), Ermenegildo Francavilla (congiuntamente dai direttori generali delle Ulss delle Province di

Vicenza e Belluno).

(ph FB Fondazione Cariverona)