Coronavirus: per italiani Princess decollo da Tokyo domani alle 14, scalo Berlino

Roma, 20 feb. (AdnKronos Salute) – Decollerà domani alle 14 da Tokyo, a quanto apprende l’AdnKronos, il volo che riporterà in patria gli italiani della nave da crociera Diamond Princess, bloccata in Giappone. L’aereo farà scalo a Berlino per far sbarcare alcuni passeggeri e proseguirà poi verso Pratica di Mare, dove è atteso all’alba di sabato 22 febbraio. A bordo del veivolo dell’Aeronautica militare saliranno anche alcuni cittadini greci, sloveni e croati che proseguiranno il viaggio fino a Pratica di Mare, da dove poi faranno ritorno nei Paesi di origine.

Per il 70enne italiano risultato positivo al virus, al momento ritenuto non trasportabile, a quanto si apprende da fonti ben informate, dal 21 febbraio dovrebbe essere pronto e tenuto in stand-by a Pratica di Mare un volo in bio-contenimento.