D’ospina contro Gucci: «Fa sfilare modelle sottopeso»

Elisa D’Ospina attacca il mondo della moda e Gucci nell’ultimo post pubblicato sul suo blog. La modella curvy vicentina commenta l’evento di ieri del famoso brand dove sono state fatte sfilare «modelle in evidente sottopeso come già successo in passato». Per curiosità la D’Ospina è andata a vedere le misure di una di loro: «Alida Sikder è alta 175 cm e indossa una taglia 38. Le sue misure secondo Star Management una delle agenzie che la rappresenta sono 84-58-84. Risultato: sottopeso evidente».

«Possibile che non si riescano a utilizzare ragazze magre con caratteristiche diverse? Ma dopo anni e anni di battaglie perché siamo sempre allo stesso punto? – si chiede Elisa -. Che la moda non ami particolarmente le donne sembra evidente durante le sfilate in quanto l’inclusività non è mai una caratteristica presente.Nel 2011 la Camera della Moda aveva dato l’ok a delle sentinelle che prima delle sfilate controllassero lo stato di buona salute delle modelle. A distanza di 9 anni perché non riusciamo a far passi in avanti e dare messaggi positivi su queste passerelle?», conclude.

(ph: Instagram @elisadospina)