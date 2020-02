Guerra fra multiutility, controrisposta di Hera: «Le fantasie sono di A2A»

Condividi

Pubblichiamo la nota inviataci del Gruppo Hera in risposta alle affermazioni di A2A.

Innanzi tutto, il Gruppo Hera non si è mai lontanamente sognato di autoassegnarsi il ruolo di rappresentante di Ascopiave, questa sì che è una “ricostruzione fantasiosa”. La multiutility ha semplicemente espresso le proprie considerazioni che attengono esclusivamente al proprio ruolo di azionista e soprattutto partner con Ascopiave in EstEnergy, già oggi il maggiore operatore nel settore energy del Nord-Est con oltre un milione di clienti.

Peraltro, il Gruppo Hera è presente sul territorio da quasi 10 anni con ben 10 società, con sedi tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, che hanno adeguata autonomia decisionale e impiegano oltre 2200 persone, con importanti investimenti e ricadute per il Triveneto.

Non è quindi Hera che deve prendere lezioni su come disegnare le opportunità di sviluppo di grandi realtà utility nel Veneto potendo contare su asset che non risultano, peraltro, essere nelle dotazioni venete di A2A. Senza dimenticare che il Gruppo Hera può far crescere realtà con una quota di prevalente capitale pubblico come stiamo facendo da quasi 15 anni nelle Marche.

(In foto l’ad di Hera Stefano Venier. Ph: imagoeconomica)