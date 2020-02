«Papà voglio fare la pornostar». E Steven Spielberg dà la sua benedizione

Condividi

Mikaela Spielberg, figlia adottiva del regista Steven, ha un sogno: diventare una pornostar e spogliarellista di successo. La 23enne avrebbe già iniziato ad auto-produrre dei video per adulti e sarebbe in procinto di ottenere la licenza che serve per svolgere la professione di spogliarellista. L’ha raccontato al Sun rivelando che da pochi giorni avrebbe messo al corrente anche i genitori della sua scelta.

La loro reazione? «Si sono mostrati incuriositi», ha detto Mikaela confermando di aver avuto il loro benestare a patto di farlo in sicurezza. «Mi sono davvero stancata di non essere in grado di capitalizzare il mio corpo e, francamente, mi sono davvero stancata di sentirmi dire di odiare il mio corpo. Ho voglia di fare questo tipo di lavoro, sono in grado di ‘soddisfare’ altre persone. Sto bene perché non mi fa sentire violata», ha concluso.

