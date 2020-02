Condividi

Non c’è più speranza per la studentessa di 14 anni di Padova colpita da un infarto mentre era in classe al liceo Duca d’Aosta. A decretare stamattina la morte cerebrale della giovanissima sono stati i medici del Centro di Unità Coronarica dell’ospedale padovano. Ora dovranno trascorrere le sei ore di osservazione e poi verrà decretato il decesso.

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)