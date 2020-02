Verona, tangenziale Sud: traffico in tilt per camion in fiamme

Condividi

E di un ferito e di gravi ripercussioni al traffico il bilancio dell’incidente avvenuto circa alle 17 all’altezza dello svincolo che collega la tangenziale Sud di Verona con la 434, in direzione di San Martino Buon Albergo, intorno alle 17.

Un tir che trasportava materiale da fonderia ancora caldo, ha dovuto frenare improvvisamente e i due lingotti di acciaio ancora caldi trasportati sul rimorchio hanno travolto la cabina di guida ed innescato l’incendio. Le fiamme hanno in breve tempo coinvolto tutto l’autoarticolato. Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco con due mezzi e sette unità per estinguere le fiamme. Gli stessi però avrebbero faticato a raggiungere il punto indicato, vista la coda che nel frattempo si era creata. Sul luogo dell’incidente si è diretto anche il personale del 118 con automedica ed ambulanza, per soccorrere una persona rimasta ferita nell’episodio: le sue condizioni fortuntamente non risultano essere gravi ed è stata condotta in codice giallo all’ospedale di borgo Trento. Sul posto anche la Polstrada per i rilevi e l’amministrazione del traffico, molto intenso.