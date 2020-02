Clausola antifascista, Variati: «Toglierla è un grave errore»

Condividi

Linkedin email

Achille Variati, ex sindaco di Vicenza e sottosegretario all’Interno, aveva deciso di inserire la cosiddetta “clausola fascista” che ora, con l’aggiornamento del regolamento Cosap verrà rimossa per volere della giunta Rucco. «Questa clausola, che non ha per altro creato nessun problema né ha escluso alcuno che intenda manifestare le proprie idee nel rispetto dei principi costituzionali, era nata per una ragione chiarissima: era un modo simbolico e assieme concreto di contrastare l’onda crescente di manifestazioni e di altre forme di presenza pubblica, spesso provocatoria, da parte di soggetti e movimenti che rifiutano di condannare o rigettare il fascismo. Quei movimenti prosperano nella tolleranza che la società democratica ha anche verso gli intolleranti, ma col loro rifiuto rigettano valori fondativi della nostra Costituzione e del vivere civile».

«Se ci guardiamo attorno in questi mesi, vediamo un clima sempre più preoccupante che dà ragione a quella scelta – continua Variati -. Gli insulti alla senatrice Segre, una crescente serie di atteggiamenti antisemiti e antirazzisti, comprese le minacce di stampo squadristico a giornalisti e testate tra cui per prima “Repubblica”. E, proprio in queste ore, registriamo un gravissimo attacco in Germania da parte di un nazionalista di estrema destra che ha causato 11 vittime innocenti, scelte tra gli stranieri. Togliere ora quella clausola significa fare un passo indietro quando invece bisogna mantenere ancora più alta la guardia. Promuovere una distorta idea di “riconciliazione nazionale” basata su una equivalenza che non trova riscontro nella storia del nostro Paese né nei fondamenti etici e costituzionali della Repubblica italiana non aiuta a svelenire il clima, ma solo a sdoganare l’estremismo di destra. Un grave errore».

(ph: imagoeconomica)