Coronavirus: Gallera, ‘6 i casi positivi’

Roma, 21 feb. (AdnKronos Salute) – Oltre ai primi tre casi positivi, il paziente 38enne ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale di Codogno, alla moglie e a un contatto stretto, ci sono altri tre casi che portano “il totale a 6 pazienti positivi” in Lombardia. Lo ha affermato l’assessore al Welfare, Giulio Gallera, durante la conferenza stampa in Regione.

“Nella notte, infatti – ha precisato – hanno fatto accesso al Pronto soccorso di Codogno altre tre persone: uno è venuto da solo, gli altri due in ambulanza. Ad oggi l’unico elemento che conosciamo è che vivono tutti nella stessa area. Dobbiamo parlare con loro e con i loro familiari per capire se c’è una connessione”. Tutti e tre avevano una polmonite seria, poi risultata Covid-19.

“I pazienti positivi sono uomini e donne, tutti intorno ai 40 anni d’età”, ha precisato Gallera.