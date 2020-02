Coronavirus: ordinanza ministero, quarantena obbligatoria per chi torna da Cina

Condividi

Roma, 21 feb. (Adnkronos Salute) – La nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza prevede – a quanto apprende l’Adnkronos Salute – dispone una quarantena obbligatoria per chi rientra dalle aree a rischio individuate dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), e dunque in primi dalla Cina.

E’ in arrivo una nota del ministero per chiarire tutti gli aspetti della nuova ordinanza.