Loredana Berté infiamma Bassano con LiBerté Tour

Parte dal PalaBassano2 di Bassano del Grappa, mercoledì 8 aprile (ore 21.00), LiBerté Tour Teatrale 2020, il nuovo tour nei teatri di Loredana Berté legato al suo ultimo album di inediti LiBerté: in scaletta non solo le nuove canzoni, come i singoli Maledetto luna park e Babilonia, ma anche i cavalli di battaglia della cantante, da Il mare d’inverno a In alto mare, passando per Mi manchi, Luna, Dedicato, Non sono una signora e Sei bellissima. Spazio anche per l’omaggio a Pino Daniele con Buongiorno anche a te (fu autore della musica della canzone, contenuta nell’album LoredanaBerté del 1980) e alla indimenticata sorella Mia Martini con Inno (cantata dalla corista Aida Cooper).

Il tour nei teatri – cinque le date finora annunciate – arriva dopo un 2019 entusiasmante per Loredana Berté, che ne ha confermato il rilancio sulle scene. La partecipazione al Festival di Sanremo con Cosa ti aspetti da me e il quarto posto raggiunto ha confermato il successo del progetto LiBertè. Con il singolo inedito Tequila e San Miguel e la partecipazione a Senza Pensieri, brano di Fabio Rovazzi, ha conquistato le classifiche estive. Negli ultimi mesi ha anche promosso il tributo alla sorella Mimì Kintsugi Amica Mia, interpretato da Aida Cooper e ha partecipato come doppiatrice a La Famiglia Addams prestando la voce a Nonna Addams.

L’ultimo album di Loredana Bertè, Libertè, uscito nel 2018, è il sedicesimo disco della cantante calabrese, un inno alla libertà, alla creatività, alla follia, che dà nuova vita al carisma e all’energia dell’artista. Alla stesura dei brani hanno partecipato alcuni tra i principali autori della musica italiana. Tra questi Ivano Fossati, che è tornato a scrivere nuovamente per la cantante con Messaggio dalla luna e Gaetano Curreri che ha composto Una donna come te e Cosa ti aspetti da me.

Biglietti:

Poltronissima 64,00 euro

Platea 52,00 euro

Tribuna Centrale 40,00 euro

Tribuna Laterale 35,00 euro

www.dalvivoeventi.it (punti vendita per acquisto biglietti)

VENDITA INTERNET www.ticketone.it – www.vivaticket.it

Il concerto doveva inizialmente svolgersi il 28 febbraio. Lo spostamento, assolutamente indipendente dalla volontà dell’artista, è legato a un problema tecnico-logistico che non consente agli organizzatori di poter garantire un corretto allestimento dell’evento.

Gli organizzatori, scusandosi per il disagio, informano che i biglietti acquistati in prevendita rimangono validi per la nuova data.

In alternativa, può esserne chiesto il rimborso entro e non oltre il 7 marzo presso i punti vendita in cui sono stati acquistati.