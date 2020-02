Condividi

Caos a Jesolo per un ragazzo completamente nudo che girava per la città veneta. Ieri sono fioccate numerose segnalazioni con tanto di foto: prima in piazza Aurora, poi in spiaggia come si vedono dalle foto qui sotto di Occhio Jesolano.

Dopo diverse segnalazioni le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare l’individuo: si tratta di un 20enne ricoverato con un trattamento sanitario obbligatorio.