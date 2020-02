Martellago (Ve), incendio devasta casa: paura per 88enne

Condividi

Linkedin email

Questa notte alle 3:40 in via Silvio Pellico a Olmo di Martellago (Venezia) è divampato un incendio

al primo piano della casa dove abita la nipote di un uomo di 88 anni che è riuscito a scampare alle fiamme rifugiandosi sull’uscio di una finestra e tratto poi in salvo dai pompieri.

La donna era riuscita a guadagnare l’uscita, mentre lo zio che abita al piano superiore era

rimasto bloccato. Al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco le cause dell’incendio divampato nella camera al primo piano.

(Fonte: Adnkronos)

(Immagine di repertorio, ph Vigili del fuoco Veneto)