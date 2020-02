Bimbo con encefalopatia, la casa costruita per lui va all’asta: come aiutarlo

Condividi

Lui è Leonardo, un 13enne affetto dalla sindrome di Dravet, un’encefalopatia che comporta una grave forma di epilessia farmaco-resistente e neurogenerativa. Leonardo vive con la sua famiglia a Piazzola sul Brenta (Padova) in una casa costruita su misura per lui e attrezzata per consentirgli gli spostamenti con la sedia a rotelle. Purtroppo, a seguito della crisi, l’attività di carpenteria del padre è stata chiusa e i genitori non hanno più potuto provvedere al pagamento del mutuo. La casa ora è stata pignorata e andrà all’asta il 26 febbraio.

La famiglia chiede aiuto in un appello lanciato anche dal presidente Luca Zaia sul suo profilo Facebook dove scrive: «E’ fondamentale che il bambino continui a vivere lì per essere assistito amorevolmente dai suoi genitori in maniera dignitosa. E’ partita una mobilitazione del territorio, delle associazioni, di privati, di campioni dello sport, per aiutare Leonardo e la sua famiglia ad acquistare l’immobile».

La Proloco di Piazzola ha aperto un conto corrente cui chi può e ritiene può contribuire:

👉 intestato a Pro Loco Piazzola

c/o Banca di credito cooperativo di Roma – Agenzia di Piazzola

💶 Iban IT96F0832762720000000800568

🏡 Causale “Una casa per Leonardo”