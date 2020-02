Dove bere la miglior birra a Schio

Condividi

Linkedin email

Birreria Monti d’oro

Questo locale di via Pio X in tipico stile tirolese è ideale per famiglie e grandi gruppi. «Famosa per la sua nascita a Pievebelvicino e spostatasi poi qui a Magrè di Schio – spiegano i titolari – offre deliziosi piatti della cucina tirolese oltre che panini,bruschette, snack e ottimi dolci fatti in casa accompagnati da una grande varietà di birre di diverse provenienze; la cortesia e l’ambiente curato da sempre ci contraddistingue».

La tana del luppolo

Questo locale di via Maranese piace per la qualità di pizze e bruschette e per la varietà delle birre, tutte belghe. Questa è la descrizione del locale su Facebook: «Francesca: La Tana del Luppolo è una realtà a conduzione familiare, diventata con nostro grande orgoglio un punto di riferimento tra i locali di Schio; alle spine della birra mio papà Gigi ed ai fornelli mia mamma Piera, sono i due pilastri su cui si basa il nostro locale. Da noi potete degustare fino a 7 birre alla spina sempre disponibili e svariate specialità in bottiglia, cenare anche fino a tarda sera e ordinare da asporto. Da sempre all’inizio della famosa strada “Maranese” che collega Marano Vicentino a Schio, la nostra location si estende su due sale principali, disposte su due livelli, un angolo bar con “regolare bancone in stile birreria” e un giardino estivo. Gigi: Ho fondato la Tana del Luppolo nel 1995, spinto dalla mia grande passione per la birra. La mia prima sfida è stata quella di proporre ai miei clienti solo birre belghe, prodotti di qualità che conosco profondamente, provenienti direttamente dal mio paese natale».

L’Orso

Gli avventori di questo locale in via Schio a Torrebelvicino sottolineano la scelta molto particolare delle birre. «La nostra passione sono gli Hamburger. Nel nostro menù potrai trovare molte ricette gourmet due delle quali cambiano ogni mese e una ad ogni stagione – spiegano i titolari su Facebook -. Il bun, il pane del burger, è realizzato artigianalmente dal Panificio di Via Fusinieri – Schio, secondo una nostra ricetta. Il patty è il mix di ingredienti tritati o tagliati, utilizzati per formare il medaglione da cucinare che può essere di manzo, pollo oppure vegetariano (lenticchie, miglio, funghi). Da noi però trovi anche patate fritte fatte in casa, bruschette e toast».

Landshut birreria trattoria

Come si può evincere dal nome, che è quello di una città della Baviera, questo locale di via Lungo Gogna, ha molte ottime recensioni. Piacciono lo spazio esterno, il parcheggio, gli interni, le bruschette, la carne e la varietà delle birre.

Caffè Roma

Questo bar di via Carducci, in centro, ha 8 spine di birra. Piacciono molto anche i panini e le bruschette.