«Veneti ubriaconi»: torna lo spettacolo “contro” Toscani

Condividi

Linkedin email

Torna in provincia di Treviso lo spettacolo satirico di Paolo G. Russo, che prende di mira il noto fotografo Oliviero Toscani, ex collaboratore della famiglia Benetton, che a sua volta aveva definito i veneti «ubriaconi atavici, incestuosi e mone». Russo era già salito sul palco nel dicembre del 2018 a Conegliano per rispondere a Toscani.

Stasera nell’area parco Fenderl di Conegliano Russo porterà in scena lo spettacolo “Toscani mona mour e Baudelaire”. Replicherà la “lettera” indirizzata al noto fotografo che presentò nel dicembre del 18 a Conegliano, il recital ebbe un tale risalto che ne scrisse anche Le Monde di Parigi. Nella seconda parte reciterà splendide poesie dell’immenso poeta Charles Baudelaire: “Ubriacatevi! …Per non essere schiavi martirizzati dal Tempo, ubriacatevi, ubriacatevi sempre!

di vino, di poesia o di virtù, come vi pare.”

(Ph. Imagoeconomica)