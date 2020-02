Venezia, preso ladro “ad alta velocità” durante controlli Carnevale

Condividi

Durante i controlli per il Carnevale la polizia ferroviaria ha fermato un uomo che sul treno Italo ad alta velocità in partenza da Venezia e diretto a Roma ha tentato di rubare due valigie. La polfer però conosceva già il 28enne albanese, per dei suoi precedenti, in più ha notato il fare sospetto e così lo ha raggiunto e arrestato.

Una donna in attesa dell’autobus stava invece per subire un furto: un 40enne e una 20enne entrambi stranieri infatti hanno cercato di aprirle lo zainetto. Ma sono stati colti in flagranza dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Veneto.

Fonte: Adnkronos

(Ph. Shutterstock)