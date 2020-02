Vicenza, apertura straordinaria di villa “La Rotonda”

Condividi

Sabato 22 febbraio la guida turistica Luca Matteazzi organizza a Vicenza una visita guidata ad uno dei più affascinanti capolavori di Andrea Palladio. Grazie ad una apertura straordinaria e fuori stagione degli interni, sarà possibile scoprire la storia del monumento, le sale affrescate del piano nobile e le storie di chi ci ha abitato. Un’occasione da non perdere per immergersi in una delle icone dell’architettura mondiale. E’ obbligatoria la prenotazione tramite mail a *protected email*

Dove: ritrovo all’ingresso della villa in via della Rotonda, 45, Costo: 20,00 euro a persona comprensivi di biglietto di ingresso e visita guidata. Durata: 1,30 ora circa. La visita si terrà anche in caso di maltempo. La visita sarà confermata al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

(Ph. Facebook – Luca Matteazzi guida turistica)