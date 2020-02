Venezia e Padova, i sindaci: «Seguire istruzioni Ulss». Ma non cancellano eventi

Condividi

Mentre il sindaco di Vicenza Francesco Rucco ha deciso di sospendere la sfilata di carnevale che era prevista per oggi, sabato, i suoi colleghi di Padova, Sergio Giordani, e soprattutto di Venezia, Luigi Brugnaro, sulle rispettive pagine Facebook, hanno invitato i cittadini a non farsi prendere dal panico da Coronavirus ma di seguire con estrema diligenza le istruzioni delle Ulss del Veneto, che suggeriscono, sostanzialmente, una condotta igienica molto attenta.

Il “no” alla sospensione del carnevale di Venezia è stata confermata dal governatore Luca Zaia al termine del vertice sull’emergenza e ha lasciato perplessi molti utenti, che hanno esposto i loro dubbi a commento del post sulla pagina del Comune. La decisione desta stupore perché proprio Venezia e Padova sono le provincie coinvolte dai casi di contagio.

Nessuna novità, alle 17 di sabato, anche per quanto concerne le partite di calcio professionistico in programma in regione domani, cioè Verona-Cagliari e Arzignano Valchiampo – Padova. Si è svolta regolarmente la partita di oggi, Cittadella – Juve Stabia (3 – 0).