Recoaro: Chiamata di marzo annullata per Coronavirus

A Recoaro Terme, nella provincia di Vicenza, annullata la Chiamata di marzo, la grande, originale e festosa manifestazione che vede sfilare per le vie della cittadina termale centinaia e centinaia di figuranti in costume, che in gruppi, a piedi o sui carri allestiti con ogni genere di scenografie, mettono in mostra una straordinaria serie di oggetti, attrezzi e testimonianze della civiltà e della tradizione “cimbra”.

Lo ha annunciato il Comune sul sito e sui social. I tanti appassionati di questa festa tradizionale si sono subito divisi tra favorevoli e contrari alla decisione: “A cosa serve annullare la festa se i centri commerciali restano aperti?” chiede un utente.

L’annullamento segue le decisioni dei sindaci di Brendola, Vicenza e Padova che hanno dato lo stop a cortei di carnevale e altre manifestazioni sportive e canore.