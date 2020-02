Padova, morto uno dei due veneti positivi al Coronavirus

Condividi

Purtroppo non ce l’ha fatta il 77enne di Monselice (Padova) e residente a Vo’ Euganeo risultato positivo al Coronavirus. L’uomo è deceduto poco dopo le 22.45. In serata il presidente della regione Veneto Luca Zaia aveva detto: «Per noi le analisi sono positive, stiamo aspettando la conferma dallo Spallanzani, ho parlato più volte con Borrelli oggi pomeriggio, sono due cittadini di Vo’ Euganeo, uno del ’42 e uno del ’53, uno in condizioni critiche in terapia intensiva. Siamo preoccupati».

Fonte: Adnkronos

