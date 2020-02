Salvini: «Prego per prima vittima. Ora è chiaro che bisogna blindare?»

Condividi

“Una preghiera per la prima vittima italiana del Coronavirus”, Adriano Trevisan e “un pensiero alla sua famiglia”. Nella notte Matteo Salvini torna a far sentire la sua voce critica contro il governo e a chiedere di ‘blindare’ porti e confini per l’emergenza coronavirus.

Il leader della Lega esprime cordoglio ai familiari di Adriano Trevisan, prima vittima italiana dell’epidemia cinese e attacca: ”Forse ora qualcuno avrà capito che è necessario chiudere, controllare, blindare, bloccare, proteggere?”.