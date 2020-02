Grande Fratello Vip: tensione e insulti tra Paola e Antonio, ecco perchè

Condividi

«Ho avuto donne più giovani di te». Così Antonio Zequila a Paola di Benedetto, al culmine di una discussione scoppiata durante la diretta di ieri, venerdì, del Grande Fratello Vip.

A scatenare l’ira dell’esperto playboy, una battuta della vicentina sul suo corteggiare la giovanissima new entry Sara Soldati. «Posso assicurarti che ho avuto più giovani di te e più fighe di te, hai fatto solo Madre Natura e solo per il tuo corpo, ma chi sei» le ha risposto Zequila, recentemente accusato di molestie da una (allora) giovanissima ballerina.

«Quando si tocca l’ego smisurato di Zequila gli scatta una roba incomprensibile. Mi sono semplicemente permessa di dire che la storia tra Sara e Antonio è impossibile, scherzosamente, perchè vedo che lei è molto timida e riservata» ha poi spiegato Paola ad Alfonso Signorini, subito intervenuto dallo studio. «Alfonso io innanzitutto non ho rotto mai le scatole a nessuno della mia vita io sono un uomo per bene non mi permetterei mai, ma quando Paola di me fa carne da macello come se io fossi l’ultimo dei cessi non ci sto» è stata la replica di Zequila.