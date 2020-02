L’oroscopo della settimana (24 febbraio-1 marzo): Scorpione, dolci emozioni

Condividi

Linkedin email

♈-ARIETE

RILANCIA LA LOVE STORY

La quadratura di Plutone alla bella Venere che adesso è ospite del tuo delizioso Segno è un indizio preciso: se per caso pensi che in amore e nei sentimenti in genere tutto sia stato detto, tutto sia stato deciso e tutto debba procedere su binari prestabiliti è chiaro che ti stai sbagliando! Far rinascere l’ interesse e lo slancio verso chi ami, e accettare proposte affettive da chi ti ama sarà il mezzo più indicato per rilanciar bene la storia a due.

♉-TORO

INCITAMENTI CELESTI

Sia il Sole, l’astro di riferimento del nostro intero Sistema Solare, e sia Marte, altro pianeta energetico e vitale, stanno dando precisi e significativi suggerimenti all’originale Urano, il quale ora di passaggio è appunto nei primi Gradi del tuo Segno. Hai comunque la certezza di star muovendoti nella direzione esatta, giusta per coronare in fretta e immediatezza sogni, aspirazioni e speranze. Anche quelle che implicano trascinanti corrispondenze d’amore.

♊–GEMELLI

OCCHIO A RISPARMIARE LE FORZE

Il periodo che stai vivendo pare fisicamente assai impegnativo. I molti valori planetari che occupano il Segno dei Pesci, cioè Sole, inizialmente anche la Luna, Mercurio e Nettuno, lo attestano senza tema di smentite. Come Castore e Polluce, i Dioscuri uno mortale e l’altro invece no, e quindi più vulnerabile alla stanchezza, sei implicato in centomila fronti. Tutti capaci di richiedere un alto tasso di concentrazione a cui pagare un obolo di stress.

♋-CANCRO

NON FARTI METTERE IN MINORANZA

E’ vero, verissimo, che in questa fase i molti pianeti nel contrapposto Capricorno rappresentano i forti antagonismi che stai vivendo sulla tua pelle; ma è anche vero, verissimo, che i valori nel segno amico dei Pesci sono altrettante alleanze che ti esortano a farcela. Sole, Mercurio, Nettuno e inizialmente pure la Luna sono del parere che saprai ribadire punto per punto a chi non vede l’ora di metterti in minoranza, sventandone i piani.

♍-LEONE

CORTEGGIAMENTI IN VISTA

Con malizia e con uno sbarazzino spirito provocatorio Venere dall’Ariete adesso vorrebbe che tu ti accorgessi che, fra le tue recenti e nuove conoscenze, c’è chi pensa a te con curiosità che potrebbe facilmente trasformarsi in affetto… Interessante anche il settore lavorativo, molto in fermento. Anche negli ambiti predisposti allo svolgere di condizioni di lavoro c’è, innegabilmente, chi ti vede con occhi assai interessati e maliziosi.

♍-VERGINE

NON RISCHIARE INUTILMENTE

Intoppi? Questioni che si stanno rivelando irrisolte da troppo tempo? Immobilismi che non gradisci? Nulla che la tua certosina abilità, la tua laboriosità, la tua costanza e la tua lucida efficienza non sappiano risolvere alla base. In campo commerciale occhio alle proposte che ora ti verranno fatte: non sono adatte al tuo temperamento razionale, ossequioso delle regole e dei regolamenti vigenti. Non metterti in situazioni di rischio.

♎-BILANCIA

CURA CHI AMI

I sentimenti in verità hanno un calibro diverso fra te e la persona cara, la quale forse attualmente è distratta e negligente perché immersa in mille ansie e in mille contingenze difficili. Dai spazio a chi ami , che in codesta fase è molto preso da problematiche concrete e si arrabatta con qualche difficoltà imprevista: non metterti per forza fra i problemi invece che fra le risoluzioni… Gli servono comprensione, e paziente affetto.

♏-SCORPIONE

DOLCI EMOZIONI

Vitalità, brio e un settore sociale ottimissimo sono a portata di mano, perché la protezione di parecchi astri nel Capricorno ( Marte, Giove, Saturno e Plutone) si combina con lo sprone che parecchi altri astri ti concedono dal Segno amico dei Pesci, e cioè Sole, Mercurio e Nettuno con in più la Luna nelle prime giornate della settimana. Le tue giornate saranno emozionanti e decisamente piene. Piene d’amore, felicità e di dolci emozioni.

♐-SAGITTARIO

PIANI DURATURI E CONSISTENTI

Tutto, adesso, sta passando in secondo piano rispetto alla grande ed armoniosa si occupa generosamente delle tue aspettative affettive sono le perle preziose che costellano positivamente le tue giornate, e la complicità amorosa investe il fisico, la mente e il cuore… T’interessa dare ai sentimenti una dimensione affettuosa e duratura: i piani per il vostro futuro comune e sereno diventano sempre più fondati e consistenti .

♑-CAPRICORNO

REALIZZERAI I TUOI SOGNI

Con l’ingresso di Marte nel Segno, corteggiato dal Sole pescino, e da Urano dal Toro, il quadro dell’aiuto che adesso gli astri ti danno diventa ancor migliore! Alla baldanza ottimista di Giove, alla capacità di severo controllo suggerita da Saturno, alla capacità di mettere un punto e ricominciare da capo voluta da Plutone dunque si aggiungono forza, vitalità e impeto! Cioè hai ora la capacità di realizzare in men che non si dica i tuoi sogni…

♒-ACQUARIO

CONFERME PER LA TUA IMMAGINE

Ottimo momento per confermare le doti migliori e più sottili della propria immagine, capacità che secondo le miche stelle è in lavorazione e in grande progresso. Saranno gli eventi legati ai Pesci, e sarà la presenza di Sole, Mercurio e Nettuno a darti la possibilità di aumentare intelligentemente e lucidamente l’impressione che gli altri hanno di te. Saranno gli aspetti che questi valori planetari hanno a dirti come, e in che modo, muoverti…

♓-PESCI

PROGETTI COTTI E MANGIATI!

Il Sole, all’inizio del Segno, è incoraggiato sia da Marte dal Capricorno, e sia, udite udite, dal volitivo e concretissimo Urano, posizionato ora ad inizio del Toro. Vigore imprenditoriale, originalità e una natura pratica sono per te finalmente moneta corrente, capace di eliminare ogni disagio dovuto alla vaghezze pescine e alla indeterminazione. Lo stesso Mercurio, nel Segno, è strattonato dagli astri per darti lucidità, selezione e grinta.

A cura di Susy Grossi – consulente astrologico

(Ph. Shutterstock)