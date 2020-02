Coronavirus: la terza vittima è un’anziana di Cremona

Condividi

Ad oggi, dunque sono due le vittime in Lombardia. “Oltre alla prima signora che abbiamo trovato morta in casa per cui abbiamo fatto iltampone, abbiamo oggi un altro decesso di una persona a Cremona, o meglio una signora deceduta all’ospedale di Crema ricoverata in oncologia con una situazione molto compromessa che aveva anche ilCoronavirus”, spiega Giulio Gallera, assessore al Welfare lombardo. “Lo sforzo che stiamo mettendo in campo è quello che ci sia il contenimento di un fenomeno che si trasmette velocemente”.