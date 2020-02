Coronavirus, 152 contagiati e tre vittime. 131 casi tra Veneto e Lombardia

Condividi

“Sono 152 i contagiati, di cui tre vittime”. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, durante il secondo punto stampa della giornata alla Protezione civile, dove si svolge una nuova riunione di coordinamento per fronteggiare l’epidemia. Nell’aggiornamento del bilancio, Borrelli ha

specificato che tra i tre deceduti c’è la vittima di Cremona. “Sono 110 i casi in Lombardia, in Veneto 21, in Piemonte 6 in Emilia Romagna 9, due nel Lazio”, ha spiegato. “Sono poi 55 i ricoverati con sintomi, in terapia intensiva 25, in isolamento domiciliare 19, in verifica 27”, ha aggiunto.