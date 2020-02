Le Iene lasciano a casa il pubblico: «Il nostro contributo all’emergenza»

Condividi

Le Iene in onda per la prima volta in 24 anni senza pubblico in studio a causa dell’emergenza coronavirus. Ad annunciarlo su Facebook la trasmissione Mediaset: “la decisione – si legge – è stata presa per le prossime puntate di martedì 25 e giovedì 27 febbraio per seguire le indicazioni di contenimento della diffusione del coronavirus”.

“La Lombardia è la Regione di gran lunga con più contagiati e alcuni casi sono stati registrati anche a Milano. Il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala ha chiesto di prendere tutte le misure per fermare la diffusione del virus. Anche noi vogliamo contribuire”.