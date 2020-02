Aeroporto Boscomantico di Verona: un luogo ricco di attività e di storia

Condividi

Angelo Berardi fu un celebre aviatore, che combattè anche durante la Prima Guerra Mondiale al comando di un dirigibile: a lui è intitolato l’aeroporto Boscomantico di Verona.

L’aeroporto, non aperto al traffico commerciale, è un un vero gioiello che permette a tutti di trovare uno spazio per coltivare non solo la passione per il volo (paracadutismo, voli con alianti e con aeroplani), ma anche per trascorrere momenti di pace in un contesto di natura, sport e gioia che attrae sempre più famiglie e turisti. Nelle prossime righe ci avvicineremo alla storia di questo spazio magico e alla capacità che ha di “metterci le ali”.

Aeroporto Boscomantico di Verona: una storia “per aria”

E’ il gennaio del 1911 quando l’Ausonia Bis viene trasportato da Schio fino all’aeroporto di Boscomantico: progettato e costruito dal veneto pioniere dell’aviazione Nico Piccoli, l’Ausonia Bis venne montato, colmato di idrogeno e, una volta apposta la navicella utile per il trasporto delle persone e dopo alcune prove, il grosso bestione dei cieli venne fatto volare.

Inizialmente una corda fu legata, a mò di guinzaglio, per fare dei primi test; dopodiché, ecco che da Boscomantico volò in libertà. Una grande folla si radunò nei pressi di Verona, quel 20 gennaio del 1911, tutta col naso all’insù per sbirciare l’imponente evento.

Nel giro di un giorno, l’Ausonia Bis superò il lago di Garda, per poi raggiungere Brescia; il giorno successivo, tornò a Boscomantico. Nessun problema venne riscontrato durante il viaggio d’andata, ma nella tappa di ritorno una fitta nebbia causò a Piccoli non pochi grattacapi.

Stiamo però parlando di un pilota esperto, un genio dell’aviazione, dunque non gli fu impossibile far atterrare in sicurezza il grande mezzo. Impresa riuscita, dunque: dopo una tratta di più di 200 chilometri tra Boscomantico e Brescia, viaggio lunghissimo considerata l’epoca, Piccoli si prese gli onori delle cronache del tempo e incise il suo sigillo nel grande libro dei traguardi umani.

Così, anche Boscomantico segna il suo nome nella storia. Non solo: ricordiamo anche l’importanza di questa base durante la Prima Guerra Mondiale e la sua ricostruzione dopo la seconda, dopo la quale divenne sede di alcuni reparti americani.

Boscomantico oggi

Con una storia tanto importante, questo aeroporto non poteva certo cadere dimenticato. Così oggi continua a fiorire, grazie alle tante attività che vi si possono intraprendere: scuole di volo, manifestazioni per tutti i gusti, possibilità di volo su elicotteri, e paracadutismo. Da poco più di un anno è nato anche un nuovo bellissimo ristorante a bordo pista L’aeroporto di Boscomantico è sede anche della rinomata Asteraviation, un’accademia professionale che forma piloti di linea, piloti di aerei privati e i futuri istruttori di volo.

Se la vostra passione è l’aria, se sentite la mancanza di un paio di ali tra le vostre scapole, o se solo avete voglia di dare un’occhiata a un aeroporto il cui nome è inciso a chiare lettere tanto nella storia passata quanto nel presente, ecco che l’aeroporto di Boscomantico è il luogo che fa per voi.